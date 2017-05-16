Москва, 16 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Создателями вируса-вымогателя WannaCry могут оказаться хакеры из северокорейской кибергруппировки Lazarus. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

geralt Компьютерный вирус

По словам Гостева, код, обнаруженный в WannaCry, совпадает с кодом из троянских вирусов, которые применяли Lazarus ранее.

«Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков через SWIFT и ломателей Sony Pictures? Да, тех самых Lazarus, о которых мы так много[слышим] в последнее время. Детектив закручивается все сильней и теперь один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», — написал Гостев.

Напомним, что кибергруппа Lazarus считается ответственной за кражу $81 млн из Центрального Банка Бангладеш в феврале 2016 года, а также за атаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая хакеры атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. Вирус затронул деятельность таких структур, как «МегаФон», «ВымпелКом», а также МВД, МЧС, Минздрав, РЖД.

13 мая распространение вируса удалось остановить.