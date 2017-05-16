Ростов-на-Дону, 16 мая, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Ошибка, которую допустили создатели памятника советскому солдату в Кумженской роще Ростова-на-Дону, исправили. Корректировка надписи на пилонах скульптурной композиции заняла всего лишь несколько часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 мая со ссылкой на заявление администрации донской столицы.

Rostov-gorod.ru Памятник «Скорбящий солдат»

О том, что пропущенная буква «и» заняла своё место в слове «героически», подтверждено фотоснимком, который был сделан в тот же день, когда об ошибке заявили в социальных сетях очевидцы.

Напомним, памятник, который в поисковом отряде «Миус-фронт» называют «Скорбящий солдат», был установлен в преддверии 72-й годовщины Великой Победы. Но создатели памятника не заметили, что на пилонах допустили грамматическую ошибку.

Спохватились уже после того, как в социальных сетях на недочет указали горожане, посетившие мемориальный комплекс «Кумженская роща», посвященный освобождению Ростова-на-Дону от армии гитлеровцев. В доказательство тому — фотоснимки, которые выложили в социальных сетях интернет-пользователи. Ростовчане осудили невнимательность создателей и назвали произошедшее «позором».

Ранее по теме: «Позор!»: На памятнике советскому солдату в Ростове-на-Дону сделана ошибка

Как сообщало ИА REGNUM, Кумженский мемориал был сооружён в 1983 году на стрелке Дона и Мёртвого Донца. На территории комплекса расположены пять пилонов, четыре стелы Славы, монумент «Штурм» и памятные плиты, на которых высечены названия боевых частей, участвовавших в боях за донскую столицу.

Рядом с монументом расположена братская могила бойцов, павших в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. На гранитных плитах высечены имена воинов-освободителей.

Комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. К 70-летию Великой Победы все монументы были отреставрированы, территория благоустроена.

Читайте по теме: Слава народу-победителю! «Бессмертный полк» объединил 80 тыс. ростовчан