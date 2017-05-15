Нью-Йорк, США, 16 мая, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН осуждает последние ракетные испытания, проведённые в Северной Корее, и вновь призывает Пхеньян отказаться от своей ядерной и ракетной программы. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания СБ ООН вечером 15 мая в Нью-Йорке.

Флаг ООН

Как отмечается, страны-члены Совбеза ООН призывают КНДР «не проводить дальнейших ядерных и ракетных баллистических испытаний» и «конкретными действиями продемонстрировать приверженность денуклеаризации» Корейского полуострова.

Сообщается, что члены СБ ООН договорились пристально следить за развитием ситуации в Северной Корее и принять существенные дальнейшие меры, в том числе новые санкции, в соответствии с ранее выраженным намерением.

Ранее 15 мая генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередные ракетные испытания Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета безопасности ООН и «угрозой миру и безопасности в регионе».

Напомним, КНДР провела новый ракетный запуск в ночь на 14 мая. Позднее в Пхеньяне заявили об успешно проведённом испытании новой, недавно разработанной стратегической баллистической ракеты среднего/дальнего радиуса действия. Испытания лично курировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.