Вашингтон, 16 мая, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком раскрыл секретную информацию, доступную ограниченному кругу лиц в Белом доме. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации издания, в ходе встречи, состоявшейся 10 мая, президент США поделился с российским министром некоторыми сведениями о террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего поставил под угрозу важнейший источник информации об исламистах.

Как отмечается, механизм обмена данными, о которых идёт речь, являлся столь секретным, что подробности не только скрывались от союзников США, но и в самом Белом доме были доступны лишь ограниченному числу лиц.

При этом, как указали источники, партнёр Соединённых Штатов не давал разрешения на обмен указанными данными с Россией. Сообщается, что после встречи Трампа с российской делегацией Вашингтону потребовалось принять «меры по снижению ущерба», в которых задействовали ЦРУ и Агентство национальной безопасности.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая провёл в Вашингтоне встречи с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном. Как позднее сообщил Лавров журналистам, ситуация в Сирии была одной из главных тем переговоров.

«Мы около двух часов работали с Рексом Тиллерсоном, а потом чуть меньше часа уже в Белом доме много обсуждали Сирию с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего, с точки зрения заделов, созданных в прошлом году и продолженных уже с новой администрацией», — рассказал глава МИД России 14 мая в интервью программе «Воскресное время» на «Первом канале». По его словам, речь, в частности, шла о том, чтобы Москва и Вашингтон «вместе с другими крупными «игроками» на Ближнем Востоке, такими как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции СБ ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов». «В этом вопросе мы имеем с американцами взаимопонимание», — отметил российский министр.