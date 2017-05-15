Москва, 16 мая, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Два человека погибли под колёсами электропоезда на железнодорожной станции Тушино на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ИА REGNUM Электропоезд

По информации ведомства, трагический инцидент произошел вечером 15 мая, около 21:00 мск.

«Двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом и были им травмированы. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия», — сообщили в Следственном комитете.

Личности погибших на данный момент не установлены. К месту была направлена следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что после инцидента поезд был остановлен. Реверсивное движение в обе стороны было организовано по другому пути. Тем не менее сообщалось, что на Рижском и Курском направлении возможны отклонения от расписания.

В связи с гибелью мужчин в МЖД призвали к соблюдению правил безопасности на железной дороге, отметив, что 80% случаев травмирования происходит именно из-за хождения по путям. Подчёркнуто также, что на станции Тушино работают подземный пешеходный переход и мост.

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