Кишинёв, 16 мая, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Молдавия и Китай ведут подготовку к подписанию соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине министр экономики Молдавии Октавиан Калмык, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Калмыка, соглашение расширит возможности для предпринимателей двух стран в налаживании торгово-экономических связей и увеличит объем китайских инвестиций в Молдавию. «В настоящее время между нами подписан Меморандум о взаимопонимании, который предшествует подписанию соглашения о свободной торговле», — отметил министр.

Он напомнил, что у Молдавии уже подписаны соглашения о свободной торговле с СНГ, Евросоюзом и Турцией. «Находясь между Евросоюзом и странами СНГ, Молдавия предлагает реальные возможности для налаживания торговли со странами двух этих объединений», — рассказал Калмык в Пекине.

Министр сообщил также, что молдавское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения виз для граждан Китая, что также «должно способствовать наращиванию количества туристов между двумя странам и наращиванию потенциала делового сотрудничества предпринимателей Молдавии и Китая».

ИА REGNUM напоминает, что подписание Молдавией в 2014 году соглашения о зоне свободной торговли с ЕС привело к кризису в молдавско-российских торгово-экономических отношениях ввиду ее несовместимости с ЗСТ в рамках СНГ, в рамках которой Молдавия торгует с Россией. В итоге молдавский экспорт в 2015 году снизился по сравнению с 2014 годом как в западном, так и в восточном направлении.

От предложенных президентом Молдавии переговоров по вопросам торговли в трехстороннем формате ЕС-Молдавия-Россия Брюссель отказался. Несмотря на то, что эти проблемы, включая масштабный реэкспорт из Молдавии продукции производства стран ЕС, до сих пор не урегулированы, Молдавия продолжает себя позиционировать в качестве «моста», одновременно имеющего льготный доступ на рынки ЕС и СНГ.