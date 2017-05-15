Кишинёв, 15 мая, 2017, 23:36 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе стартовали «Дни Европы». Как передает корреспондент ИА REGNUM, на открытии «европейского городка» в центре Кишинева присутствовало руководство страны и города, а также послы стран Евросоюза в Молдавии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Мы — европейцы, и Молдавия — европейское государство, — заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду. — Каждый день наша страна становится все ближе к ЕС, к европейским ценностям, и это делает Молдавию все сильнее».

Премьер-министр Павел Филип, в свою очередь, сказал, что «европейская модель развития — единство через разнообразие — является примером для Молдавии», а «европейская интеграция продолжает оставаться амбициозной целью страны». «Я убежден, что наше будущее — в Европейском союзе», — заявил Филип.

Не обошлось однако без скандала. Вышедший к микрофону мэр Кишинева, вице-председатель прорумынской Либеральной партии Дорин Киртоакэ неожиданно заговорил о «русской оккупации». «Можете привезти сюда танки, ракеты, автомат Калашникова, — сказал Киртоакэ, заочно обращаясь к Москве. — Мы готовы пройти еще одну оккупацию, но я уверен, что Республика Молдова не изменит курса на Евросоюз».

В этот момент глава делегации ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола подошел к Киртоакэ и что-то сказал ему на ухо. Мэр Кишинева тут же завершил свой спич, а «Дни Европы» были объявлены открытыми. Празднования продлятся до конца недели.

ИА REGNUM напоминает, что власти Молдавии в лице правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка в этом году впервые отмечали День Европы одновременно с Днем Победы — 9 мая. Соответствующие поправки в законодательство парламент Молдавии утвердил 28 апреля.

До этого года 9 мая в Молдавии официально отмечался только День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая.

Президент Игорь Додон пообещал не допустить переименования Дня Победы в Молдавии, однако 5 мая соответствующее постановление парламента было опубликовано в «Официальном мониторе» и вступило в силу.