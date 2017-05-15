Краков, Польша, 15 мая, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Тимофей Шидло, 25-летний сын премьер-министра Польши Беаты Шидло, готовится стать католическим священником, передает Dziennik Polski. Обеты он примет в субботу, 27 мая.

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Первую мессу планирует отслужить в родной деревне Пшечешыни. Вся община из 1150 человек готовится принять в этом участие. Тымек — так называют его близкие и друзья — получит соответствующие подарки от дирекции школы, пожарных и прихода. Свой дар, конечно, подготовила также и мама, пани премьер-министр.

Уже в прошлом году во время рукоположения сына в диакона она сказала журналистам, что им гордится. Старая пословица гласит, что «кто имеет святого отца в семье, того беда минует». Премьер-министру бедность не грозит, но духовная поддержка пригодится.

Тимофей до конца июня будет служить в приходе святого Андрея Апостола в Осеках. Заместитель старосты Марек Ясинский говорит, что сына премьера там все знают и уважают, ибо многое указывает на то, что будет очень хорошим священником.

Семья премьер-министра Польши очень религиозная. Прежде чем Беата Шидло стала главой правительства, жители Пшечешина видели ее каждое воскресенье в костеле Ченстоховской Божьей Матери. И вместе с сыном. Тимофей с детства прислуживал на мессу. Участвовал в приходской жизни, даже когда уехал в Краков.

Никто не удивился тому, что Тымек поступил в семинарию Краковской архиепархии. На четвертом году обучения кардинал Станислав Дзивиш возложил на него послушание помогать священнику во время святого причастия.