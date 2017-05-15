Варшава, 16 мая, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Влодзимеж Марчиняк, посол Республики Польша в России, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился своей точкой зрения на российско-польские отношения.

Rospol.org Влодзимеж Марчиняк

Диалог был построен на обсуждении книги видного польского политика ХХ века Романа Дмовского. Его труд «Германия, Россия и польский вопрос» стал тем текстом, который вместил основные вопросы, связанные с геополитической судьбой Польши как независимого европейского государства. О том, как роль Польши в современной Европе соотносится с возможностями улучшения российско-польских отношений, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Поиск партнеров по диалогу, выстраивание конструктивного подхода — вот что представляется особенно ценным в наследии польского политика и публициста Дмовского. Может, правда, создаться впечатление об исключительно страдательной роли Польши, маневрирующей между двумя могучими соседями: Россией и Германией.

Есть ли у Польши свой путь, или ее судьба быть только глашатаем того или иного блока, будь то союз с Россией, Германией или США? Неизбежно ли это, и есть ли зависимость проектного дискурса от партийной окраски актуальных политиков и их комментаторов — вот какие вопросы возникают при знакомстве как с историей независимой Польши, так и с умонастроением ее сегодняшнего политикума.

Подробности читайте в статье: «Нашим странам, Польше и России, нужен методологический реализм Дмовского»

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