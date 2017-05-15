Москва, 15 мая, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Главной идеей выставки является умение «считывать» со старинной вещи информацию, которая годами и даже целыми столетиями впитывалась в нее. Нередко история предметов, хранящихся в архивах, музеях или личных коллекциях, скрыта от глаз даже своих владельцев. Что видела та или иная вещь на протяжении всей своей долгой жизни? По мнению кураторов выставки, умение ответить на данный вопрос уже является особым видом творчества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кунин открывает «КомМиссимю 2017»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ларчик с комиксом

Экспозиция представляет не только комиксы в их традиционном виде, но и многочисленные арт-объекты, созданные в этом жанре. Например, многие специалисты считают, что известная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья» является прообразом комикса, так как в ней размыты границы времени и пространства.

Выставка разделена на две части: повествовательную и предметную. Разработка первой принадлежит Аскольду Акишину, представителю группы КОМ и пионеру российских комиксов в жанре хоррор, и Георгию Литичевскому, постоянному автору комиксов в «Художественном журнале». Работы художников являются ярким примером визуального повествования в стиле рисованных историй.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа художника Аскольда Акишина «Голем»

«На выставке были представлены две мои работы: история про Кубу и про Голема, — делится впечатлениями Аскольд Акишин с корреспондентом ИА REGNUM. — Была еще третья история, но она не попала, так как было мало места. Это была предметная экспозиция. Куба соответствовала глиняной голове, а история о Големе — глиняному великану. Такие вот истории предметов. Вообще я первый раз был в этой библиотеке, интересно было ее посетить. Вспомнил свою юность, потому что раньше проводил в этом районе много времени».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аскольд Акишин со своими работами

Во второй части экспозиции представлены предметы, изначальное назначение которых не совпадает с судьбой, которой их наделили владельцы. Работы Ольги Божко, Софии Израель, Валерия Корчагина, Петра Перевезенцева и Сергея Якунина отражают личную мифологию каждого из художников, которая основана на реальных либо вымышленных историях.

Александр Кунин, директор фестиваля, рассказал агентству:

«На фестивале «КомМиссия 2017» мы решили позволить себе ряд экспериментов. И каждая экспозиция — это один из них. На сегодняшний выставке представлены, на мой взгляд, ключевые художники-нарративисты, занимающиеся современным искусством. К комиксу как таковому они отношения не имеют, но активно используют язык рисованных историй в своем художественном методе.

Единственный профессиональный художник-комиксист, который участвовал в проекте, — это Аскольд Акишин. Нам было интересно столкнуть эти два мира: мир комиксов книжный и мир современного искусства выставочный, который тоже использует язык рисованных историй.

На открытии выставки было много гостей. И мне нравится, что мы нашли верный путь к зрителю. Наш проект, уже представленный на вернисаже, не просто картинки в рамках, — это работы, с которыми можно взаимодействовать. К примеру, у Перевезенцева был представлен печатный станок, на котором любой человек мог сделать свой собственный комикс и распечатать его прямо здесь. И вот это пространство книги, которое мы смогли реализовать в библиотеке искусств, на мой взгляд, отражает наш интерес к комиксу как к элементу воздействия на реальность».