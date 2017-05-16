Вашингтон, 16 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Возможные поставки сжиженного природного газа из США в Китай пока могут осуществляться только в тестовом режиме. В перспективе американские экспортеры энергоносителя, наверняка, займут какую-то долю на китайском газовом рынке. Однако эти китайско-американские энергетически связи не помешают совместным проектам России и КНР. Такую позицию корреспонденту ИА REGNUM озвучил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

Нефть

Он обратил внимание на то, что сегодня Китай — это крупнейший перспективный рынок газа, с тенденцией стратегического роста спроса. К тому же пока речь идет об относительно небольших объемах поставок СПГ из США в Китай. Предельная общая квота внеконтинентального экспорта рассчитана примерно на 0,5 млрд кубометров газа в сутки, при этом объемы планируется поставить в рамках программного стодневного теста — то есть речь идет о 50 млрд кубометров для всех потенциальных покупателей. И какой объем в итоге будет отвлечен на КНР — вопрос. По оценке Wood Mackenzie, поставки СПГ из США в марте составили около 7% от всего его китайского импорта.

«Полагаю, пока преждевременно говорить, что это какая-то прорывная история, которая вскоре изменит баланс сил на энергетическом рынке Китая, тем более что Пекин только лишь размышляет о расширении закупок голубого топлива. Это не жесткий контракт», — считает эксперт.

Но причина еще и в том, что в США для начала экспорта СПГ компания должна получить лицензию. Есть очередь за такими разрешениями. Однако лицензии выдают в ограниченном количестве. Мысль в том, что регуляторы опасаются дефицита газа на внутриамериканском рынке и сдерживают возможный экспортный бум. Сегодня же, как отмечает Пасечник, никакого ажиотажного спроса на американский СПГ нет.

Дело в том, что недавно председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь в интервью агентству Bloomberg заявил, что Китай рассматривает возможность импорта сжиженного природного газа из США. По словам Илиня, КНР сейчас озаботилась диверсификацией поставок энергоресурсов. Помимо импорта СПГ страна не исключает вариант потенциальной закупки в США сырой нефти.

Несмотря на это, Китай интенсивно развивает газовое партнерство с Россией. Так, крупнейшим проектом между странами является строящийся газопровод «Сила Сибири» мощностью до 38 млрд кубометров топлива в год. Причем сегодня прокладка российского участка «Силы Сибири» идет с опережением графика. Между Россией и Китаем существуют и другие проекты, включая сопутствующие газопроводу.

«Поставки СПГ из США в Китай не несут каких-то рисков для российских перспективных энергетических проектов. Я имею в виду экспортные проекты «Сила Сибири», «Сила Сибири-2» и поставки сахалинского газа в рамках дальневосточного маршрута. Пока все развивается стабильно, и история с американским СПГ никак не влияет на наши отношения с Китаем в газовой плоскости», — подчеркивает руководитель аналитического управления ФНЭБ.

В то же время это не исключает возможности того, что США в результате нарастят присутствие на китайском газовом рынке. Эта история весьма показательна также в том смысле, что поставки американского СПГ в Европу были некоммерческим проектом, поскольку наблюдаем перехват объемов экспорта азиатскими рынками. Понятно это было с самого начала: из США в Азию короткое логистическое плечо и более премиальные цены, говорит Пасечник. К тому же бизнесу политика неинтересна, он действует, исходя из коммерческих реалий.

Но и о своем собственном высоком газовом потенциале Пекин не забывает. Китай развивает свою энергетическую компоненту и даже ставит на добычу сланцевого года. Однако пока эта стратегия оказывается не такой успешной, как хотелось бы КНР. Тем более что ниша для газа от госстратегии замещения угольной генерации очень велика.

Что касается СПГ в целом, то аналитик объяснил: «В мире через несколько лет будет запущен ряд СПГ-проектов. В этом году мы уже можем увидеть первый газ «Новатэка» с «Ямал СПГ». Ряд проектов запустят в ближайшие годы и в Австралии, и дополнительные линии в Катаре. То есть на рынке СПГ может быть, конечно, и в определенной степени фактор затоваривания, что может повлиять на ценники. Но как заявил президент РФ Владимир Путин, те темпы прироста запасов российского газа, которые существуют, позволяют давить объемом, а не ценой».