Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжает бушевать стихия. Ураганный ветер валит деревья, а ливень размывает дороги. В доказательство тому — фотоснимки, которые горожане выкладывают в социальных сетях.

ИА REGNUM Последствия стихии

Так, на Ленина, 101/22 огромное дерево рухнуло прямо на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадала женщина, а мужчина, который пришёл на помощь горожанке, получил незначительные ссадины. Ростовчанку госпитализировали. Её жизни ничего не угрожает.

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Сами очевидцы говорят, что 60-летнее дерево вырвало с корнем и задело припаркованные автомобили.

«Скорее всего размыло грунт, а сильный ветер раскачал его и повалил. Там еще асфальт провалился, и яма растет. Значит не только под деревом проблемы и в размытии грунта дело. Там что-то более глобальное», — предполагают интернет-пользователи.

В администрации города-миллионника ИА REGNUM проинформировали, что пострадавшую женщину бригада скорой помощи доставила в приемное отделение БСМП. Пациентка была госпитализирована в травматологическое отделение. В результате инцидента больше пострадавших нет. Само дерево уже распилено и вывезено. Остановочный комплекс, который был поврежден, заменят в самое ближайшее время.

А в районе набережной автомобилистам следует быть осторожными, а ещё лучше продумать объездной путь. На перекрестке улицы Береговой и переулка Семашко дождевыми потоками смыло песок, где велись строительные работы. Очевидцы сообщают, что проезжая часть теперь покрыта песком слоем в 30 сантиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая донские спасатели предупредили о том, что регион, в том числе областной центр, накроет циклон. Коммунальные службы и бригады спасателей переведены в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и ливня.

Напомним, в конце марта в Ростове-на-Дону на улице Левобережной из-за сильных порывов ветра рухнуло дерево. Выяснилось, что дерево раздавило кабину КамАЗа, в котором находились два человека. Оба погибли на месте.

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