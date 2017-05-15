Москва, 15 мая, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Острота проблемы реновации связана с пересечением интересов многих социальных групп. Перефразируя недавно ушедшего Евгения Евтушенко, «жильё в России — больше, чем жильё». Для многих москвичей это единственная значимая собственность, основа жизни семьи, свой частный мир в противоположность государственному. И попытки государства решать вопросы переселения зачастую в противовес правам и интересам людей вызывают протест, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Антон Привальский Красная Весна Митинг против реновации 14.05.2017 Москва

«Причём реакция для власти неожиданная, — отметил эксперт. — Предполагалось, что известие о переселении в лучшие условия, которое действительно необходимо, будет воспринято с позитивом, это прицел на предвыборный период».

«Но с другой стороны стоят интересы строительного бизнеса и экономический расчёт. Парадокс в том, что если полностью учитывать права граждан, то проект вполне может оказаться невыгодным застройщикам или непосильным для бюджета, а значит, нереализуемым. В этом — одна из главных причин того, что предыдущая программа реновации так и не завершена», — считает Гойхман.

«Есть много нежелающих выселяться, нет достаточного числа адекватных площадок для строительства, не решён вопрос с денежными компенсациями и прочее. В новой программе организаторам важно не допустить срыва из-за таких явлений. Например, сейчас в программу не попали ветхие дома с коммуналками, поскольку вместо них надо давать отдельные квартиры, а это ломает экономику процесса», — пояснил эксперт.

«Меры, предложенные накануне митинга, «двенадцать гарантий» — попытка компромисса и уже определённая победа протеста. Она частично снимает остроту проблемы для жителей. Но законодательно ничего не закреплено. Люди опасаются, не доверяют власти. Механизмы голосования для жителей не вполне объективны, — полагает Гойхман. — Главный вопрос здесь — почему неголосовавших будут относить к тем, кто за снос? И как проверить результаты голосования».

«Скорее всего, окончательный вариант решения проблемы будет компромиссным, что многократно уменьшит масштабы программы, выведет из неё большое количество объектов и, возможно, во многом напомнит судьбу предыдущей программы сноса пятиэтажек», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся митинг против реновации. Граждане, недовольные политикой московских властей, потребовали уйти в отставку мэра Москвы Сергея Собянина, а также отменить законопроект о сносе домов, который уже пошел первое чтение в Государственной думе РФ.

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