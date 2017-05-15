Волгоград, 15 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Волгограде новая рабочая неделя началась с ухудшения погоды. С самого утра 15 мая дует сильный ветер. По данным синоптиков, его порывы местами могут достигать 16 метров в секунду, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, утром в Центральном районе города на оживленном участке улицы Краснознаменской из-за стихии упал рекламный щит. Конструкция буквально сложилась вдвое. Рабочие огородили опасное место еще до того, как произошло ЧП. О подозрительно трещащем металле сообщили прохожие.

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Объявленный шторм в Ростове-на-Дону и области грозит подтоплениями

А на улице Космонавтов в Дзержинском районе рухнуло дерево. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего, разметив фото перегородившего дорогу дерева.

Согласно прогнозу Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Волгоградской области до конца недели.

Добавим, что непогода не обошла стороной и другие регионы юга России. Так, в Краснодарском крае на ближайшие два дня — 15 и 16 мая — объявлено экстренно предупреждение. В крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках Краснодарского края, Республики Адыгея прогнозируются резкие подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Штормовое предупреждение действует и Ростове-на-Дону и в целом в регионе. 15 мая на город-миллионник и районы обрушился ливень с грозой и градом, а порывы ветра достигают 22 м/с.

Во власти циклона регион пробудет пару дней. Синоптики предполагают, что к 17 мая дождь стихнет, а ветер сменит направление, но его порывы будут достигать 20 м/с.