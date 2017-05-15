Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Донское судостроительно-судоремонтное предприятие «Риф», которое выпускает катера из высокопрочного полипропилена, выйдет на российский рынок. Об этом стало известно после рабочего визита на завод донского главы Василия Голубев, проинформировали ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Катера завода «Риф»

В первую очередь, выпускать речные суда необходимо для нужд отечественных военных и спасательных подразделений. В частности, катера пригодны для доставки экипажа и грузов на суда и нефтедобывающие станции на воде, в качестве патрульных и катеров скорой помощи, для обеспечения безопасности на воде. И самое главное — катера могут выполнять функцию речного такси.

На сегодня построено шесть таких катеров. В ближайшее время на воду спустят два катамарана большой вместимости — на 250 человек каждый с общим объемом инвестиций 40 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в администрации Ростова-на-Дону заявили, о том, что в городе-миллионнике налажено производство непотопляемого катера, аналогов которому в России нет. Эти суда не подвержены коррозии, не требуют покраски. Особого внимания заслуживает срок годности катеров — суда прослужат в течение трёх десятилетий и выдержат любые природные испытания.

Позже — в ноябре 2016 года — появилась информация о том, что инвестор отказался от выпуска непотопляемых судов. Но руководство АО «Риф» эту информацию опровергло, отметив, что прекращение строительства единственных в России катеров из полиэтилена высокой плотности нецелесообразно.

В это же время завод «Риф» подписал договор с представительством Республики Судан на поставку серии судов. Делегация высоко оценила маневренность и быстроходность катеров, их надежность и простоту в обслуживании.

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