Пекин, 15 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает, что ЦБ должен быть аккуратным в своих действиях — никто раньше не знал о решении России и Саудовской Аравии продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Этого решения раньше никто не знал, оно родилось только сегодня, и Банк России этого не знал. Банк России должен быть очень аккуратным в своих действиях», — предостерег глава государства.

По его словам, колебания на мировых рынках связаны не только с решением Саудовской Аравии и России, но и с рядом других факторов.

«Банк России всегда исходит из того, что если колебания будут какие-то в другую сторону, ему не нужно будет резких движений делать, и в этом смысле он абсолютно прав, хотя действует постепенно, аккуратно в сторону снижения ключевой ставки», — добавил президент.

Путин также назвал удовлетворительным баланс курса рубля.

«В целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся», — заявил он на пресс-конференции в Пекине по итогам своего визита в Китай.

В декабре 2016 года страны-члены ОПЕК, а также другие нефтеэкспортеры договорились о суммарном снижении добычи сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия обещала сократить добычу на 300 тыс. баррелей. Как ранее заявлял министр энергетики РФАлександр Новак, страна выполнила взятые на себя обязательства.