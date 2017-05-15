Пекин, 15 мая, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Произошедшая 12 мая кибератака вируса-вымогателя WannaCry существенно не навредила учреждениям РФ. К кибератаке причастны американские спецслужбы, заявил журналистам 15 мая российский президент Владимир Путин.

David Whelan Хакер

«Для нас никакого существенного ущерба не было, для наших учреждений — ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других», — сказал президент.

Президент отметил, что не нужно искать виноватых там, где их нет.

«Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft прямо об этом заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем», — сказал он.

Напомним, кибератака WannaCry привела к блокировке не менее 200 тысяч компьютеров в 150 государствах. Больше всего атаке подверглись Россия, Украина, Индия и Тайвань. Компьютеры были атакованы 12 мая.

15 мая президент Microsoft Брэд Смит заявил, что свой отрицательный вклад в масштаб кибератаки внесли АНБ и ЦРУ.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру», — заявил он.