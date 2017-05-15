Москва, 15 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Аналитики Центробанка выпустили исследование, в котором отметили, что искусственное снижение курса рубля к доллару приведет к понижению зарплат, как это происходит в бедных странах с избытком дешевой рабочей силы. Кроме того, политика слабого рубля не дает расти производительности труда, а значит, ресурсы не могут перемещаться в более трудоемкие или капиталоемкие отрасли, отмечено в документе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Появление такого анализа естественно — Центробанку надо хоть как-то объяснить свою политику, которая приводит к укреплению рубля», — считает Николаев.

При этом для объективного анализа надо говорить не только о последствиях искусственного занижения, но и о том, что ждет граждан в случае искусственного завышения рубля, уверен Николаев.

«Ключевая ставка на уровне менее 10% и инфляция в 4% — это явные действия для искусственного завышения рубля, но только Центробанк называет это политикой крепкого рубля, не говоря о том, что он явно завышен», — подчеркивает Николаев.

Между тем специальное завышение рубля также приведет к снижению зарплат граждан, объясняет Николаев. Особенно это почувствуют сотрудники предприятий-экспортеров.

«Завышение национальной валюты приводит к тому, что динамика выпуска продукции не такая, как нужно, а значит, предприятия не получат экспортные доходы, на которые рассчитывали, от этого в первую очередь пострадают зарплаты», — говорит Николаев.