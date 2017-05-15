Москва, 15 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Региональные выборы, намеченные на 10 сентября 2017 года, пройдут по обновленному законодательству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании рабочей группы ЦИК, посвященной новациям законодательства.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

«Весьма возможно, что все выборы, которые будут проходить в регионах (выборы законодательных собраний и губернаторов), будут проходить уже по новому закону, к этому надо быть готовыми. Сентябрь, единый день голосования, выборы пройдут по новому закону», — сказал Булаев.

Кроме того, по его мнению, сентябрьские выборы станут «важным тестированием» в преддверии выборов президента в марте 2018 года.

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Пакет поправок, направленный на либерализацию избирательного законодательства в преддверии президентских выборов, Госдума приняла в первом чтении. Один из пунктов поправок отменит открепительные удостоверения, что, по задумке авторов, обеспечит избирателям возможность проголосовать по месту пребывания.