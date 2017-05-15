Пекин, 15 мая, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Выступая перед участниками международного экономического форума «Один пояс, один путь» заместитель премьер-министра Госсовета КНР Чжан Гаоли рассказал о перспективах реализации проекта «Нового шелкового пути».

Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

По словам китайского политика, благодаря проекту «Новому шелковому пути» объем импорта КНР возрастет до $8 трлн к 2022 году, кроме того, объем иностранных инвестиций в экономику Китая возрастет до $600 млрд, пишет «Сина синьвэнь».

На фоне увеличения объема иностранных инвестиций, зарубежные инвестиции КНР достигнут отметки в $750 млрд. Чжан Гаоли уверен, что реализация экономической инициативы, предложенной Китаем в 2013 году, приведет ко всеобщему экономическому процветанию и стабильности.

«Китай, являясь одной из крупнейших экономик мира, всегда готов оказать поддержку тем странам, чья экономика испытывает временные трудности. Новый шелковый путь будет реализован по принципу широких совместных консультаций, которые неминуемо приведут к обоюдной выгоде», — заявил заместитель премьер-министра КНР.

Кроме того, Чжан Гаоли призвал всех участников форума внести свой вклад в развитие проекта, а также принять активное участие в процессе его реализации. Международный экономический форум «Один пояс, один путь» проходит в Пекине с 14 мая. В работе мероприятия приняли участие представители более 100 иностранных государств, а также международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в столице КНР завершает свою работу экономический форум, посвященный китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед участниками экономического форума, заявил о необходимости «возродить дух Шелкового пути».