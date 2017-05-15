Пекин, 15 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В столице КНР завершает свою работу экономический форум, посвященный китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая перед участниками экономического форума, заявил о необходимости «возродить дух Шелкового пути».

antilong Си Цзиньпин

«Более двух тысяч лет назад наши предки, движимые стремлением к дружбе, открыли сухопутные и морские торговые пути, которые в дальнейшем стали именоваться Великим шелковым путем. Именно так началась эпоха обменов между различными цивилизациями», — заявил китайский лидер.

Председатель КНР подчеркнул, что мероприятие в Пекине объединило всех желающих возродить дух Шелкового пути, а также вернуться к плодотворному и выгодному сотрудничеству, пишет «Жэньминь жибао».

По словам Си Цзиньпина, новый шелковый путь является продолжением общего наследия и единственным верным путем реализации всестороннего торгового партнерства.

«Новый шелковый путь воплощает в себе стремление к межцивилизационным обменам, стремление к миру и стабильности, общему развитию и мечте о лучшей жизни», — добавил председатель КНР.

Сразу после праздничного банкета гости форума в сопровождении Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань посетили гала-концерт в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство общественной безопасности КНР и Интерпол подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках экономического проекта «Один пояс, один путь».