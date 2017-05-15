Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 10:34 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону и в целом в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как проинформировали ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ростовской области 15 мая, на город-миллионник и районы обрушился ливень с грозой и градом, а порывы ветра достигают 22 м/с.

ИА REGNUM Дождь

Во власти циклона регион пробудет пару дней. Синоптики предполагают, что к 17 мая дождь стихнет, а ветер сменит направление, но его порывы будут достигать 20 м/с.

Чрезвычайное ведомство настоятельно просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, а также не оставлять машины вблизи рекламных щитов и под деревьями. Предельно внимательными и осторожными стоит быть и пешеходам.

Напомним, ливень, который обрушился на Ростов-на-Дону в апреле, принёс много бед. Так, например, жители города-миллионника пожаловались на то, что их квартиры затопило дождевой водой. Фотоснимки и видео горожане выложили в социальных сетях.

Не пережил грозу питомец ростовского зоопарка — кенгуру-альбинос. У животного случился геморрагический инсульт. Резкую гипертонию спровоцировал стресс: у альбиносов снижен иммунитет, из-за чего они более уязвимы к различным болезням.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , из-за ливня в городе не исключены подтопления пониженных и прибрежных территорий, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем. Порывы ветра могут спровоцировать обрывы линий электропередачи, падения деревьев и конструкций.