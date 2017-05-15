Москва, 15 мая, 2017, 10:25 — ИА Регнум. «Разукрупнение» избирательных участков коснется только тех регионов, у которых в этом возникнет в этом реальная потребность. Об этом 15 мая заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании рабочей группы по координации работ, связанных с голосованием по месту нахождения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Уточнение о норме, которая говорит о возможности разукрупнения участков. Что мы имели в виду и что имеет в виду законодатель? Никакие регионы не заставляют (делать) обязательное разукрупнение участков. Законодатель идёт навстречу только тем, — это была инициатива некоторых регионов, — у кого есть в этом необходимость», — заявила Памфилова.

Поскольку на содержание комиссий деньги выделяются из федерального бюджета через ЦИК, то прежде чем регион выйдет с подобной инициативой, он должен выступить с её чётким обоснованием. Например, это может касаться регионов, где есть значительная «территориальная разбросанность» и где «надо приблизить участки к избирателям», или где очень «высокая плотность населения», отметила Памфилова.

«В этих случаях регион или территория, которая предлагает увеличение количества участков обязана защитить это (инициативу) перед комиссией субъекта РФ, а комиссия РФ должна будет обосновать и защитить здесь, в ЦИК», — подчеркнула глава ЦИК.

Законопроект, направленный на либерализацию избирательного законодательства в преддверии президентских выборов, Госдума приняла в первом чтении. В том числе поправки предусматривают «разукрупнение» избирательных участков путем уменьшения максимальной численности избирателей на избирательном участке до 1,5 тыс. Инициатива предполагает также перенос выборов президента РФ.