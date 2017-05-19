Санкт-Петербург, 19 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. «Во внешней политике Временное правительство, отвергая в согласии со всем народом всякую мысль о сепаратном мире, открыто ставит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира, не имеющего своей задачей ни господства над другим народом, ни отнятия от них национального достояния, ни насильственного захвата чужих территорий, мира без аннексий и контрибуций на началах самоопределения народов. В убеждении, что поражение России и ее союзников отодвинет или сделает невозможным заключение всеобщего мира на указанных условиях, Временное правительство твердо верит, что революционная армия России не допустит, чтобы германские войска разгромили союзников на западе и обрушились на Россию».

Солдаты 11-го гренадерского Фанагорийского полка.1914-1916 гг

В военном деле, укрепление начал демократизации армии, организация и укрепление ее боевой силы как в оборонительном, так и в наступательном действиях является важнейшей задачей Временного правительства.

«[Правительство будет вести] неуклонную и решительную борьбу с хозяйственной разрухой путем планомерного проведения государственного и общественного контроля над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов, а в необходимых случаях и путем организации производства; оно будет развивать и мероприятия по всесторонней защите труда; и впредь до решения Учредительным Собранием вопроса о переходе земли в руки трудящихся — оно примет меры к наибольшему производству хлеба для страны и к регулированию землепользования в интересах народного хозяйства и трудящихся; оно обратит особое внимание на усиление прямого обложения имущих классов (наследственный и поимущественный налоги, обложение военной сверхприбыли и т. п.), оно продолжит работы по введению и укреплению демократических органов самоуправления и приложит все усилия к скорейшему созыву Учредительного Собрания.»

Русские крестьяне

В заключение Временное правительство призывает к сохранению единства власти и обещает принять самые энергичные меры

«Против всяких контр-революционных попыток, как и против анархических неправомерных и насильственных действий, дезорганизующих страну и создающих почву для контр-революции. Временное правительство верит, что на этом пути оно встретит решительную поддержку всех, кому дорога свобода России».

В «Правде» 6 мая напечатана статья Ленина (без подписи) посвященная новому правительству, под заглавием «Классовое сотрудничество с капиталом или классовая борьба против капитала?».

«Народники и меньшевики, Чернов и Церетели, перенесли контактную комиссию из соседней комнаты (из той, где заседали министры) в самую министерскую комнату. Таково и только таково чисто политическое значение события: «новое» министерство.

Его экономическое или классовое значение: в лучшем (для прочности министерства и для сохранения господства капиталистов) случае верхушки крестьянской буржуазии, с 1906 года возглавляемой Пешехоновым, и мелко-буржуазные «вожди» меньшевистских рабочих обещали капиталистам свое классовое сотрудничество. В худшем для капиталистов случае вся смена имеет только личное или только кружковое значение, никакого классового значения…

Опыт классового сотрудничества с капиталом проводится теперь гражданами Черновым и Церетели, проводится известными слоями мелкой буржуазии в новом громадном, всероссийском, общегосударственном масштабе. Тем полезнее будут уроки для народа, когда он — а это будет, по всей видимости, скоро — убедится в несостоятельности, в безнадежности такого сотрудничества».

Русские солдаты в окопах под Опатовым 1914-1915 гг

ЦК партии Народной Свободы (кадетов) 6 мая опубликовал свое заявление, в котором он говорит, что, всецело одобряя стойкую защиту Милюковым международных интересов России,

«Партия теперь, как и прежде, не мыслила и не могла бы поддерживать своим доверием внешнюю политику, которая не была бы основана на тесном и неразрывном единении с союзниками, направленном к соблюдению обязательств и к ограждению прав, достоинства и жизненных интересов России».

В области внутренней политики ЦК считает первой задачей обновленного правительства упрочение его авторитета и укрепление его власти, а для этого первым условием должен быть «решительный отказ всех без исключения групп и организаций от присвоения себе права распоряжений, отменяющих акты Временного правительства и вторгающихся в область законодательства или управления». С элементами, ставящими себе прямой целью разрушение всякого порядка и посягательство на чужие права, «необходима настойчивая борьба, не останавливающаяся перед применением всех, находящихся в распоряжении государства, мер «принуждения».

"Необходимы определенные и решительные меры противодействия попыткам внести дезорганизацию в ряды армии, подорвать в ней дисциплину и боевую мощь, посеять пагубную рознь между защитниками родины».

Впредь до созыва Учредительного Собрания ЦК считает возможным содействовать проведению в жизнь всех неотложных мероприятий, имеющих целью

«установление разумной и целесообразной экономической и финансовой политики, подготовку к земельной реформе, направленной к передаче земли трудовому земледельческому населению, охрану интересов трудящихся масс, развитие местного самоуправления, правильное устройство и надлежащее функционирование суда и удовлетворение других разнообразных потребностей государственного управления».

Учредительному Собранию должно быть предоставлено разрешение таких вопросов: установление основных начал государственного строя России, создание новых форм политического устройства, разрешение коренных проблем ее экономического бытия, удовлетворение справедливых требований отдельных национальностей.

Бои в Первую мировую войну

Украинский войсковой съезд делегатов всех фронтов, тыла и флотов, представляющий 900 тыс. организованного вооруженного украинского народа, 6 мая потребовал от Временного правительства и Петроградского Совета немедленного провозглашения особым актом принципа национально-территориальной автономии Украины, как наилучшего обеспечения всех национально-политических прав украинского народа и всего края. Как первый шаг к реальному осуществлению этого акта съезд нашел необходимым немедленное назначение в состав Временного правительства министра по делам Украины.

Совет Военных Депутатов Очаковской крепости и представители очаковского общественного комитета прибыли на остров Березань, где 16 апреля был обнаружен и опознан прах лейтенанта Шмидта и расстрелянных с ними матросов Черноморского флота: кондуктора Частника, коменданта Антоненко и машиниста Гладкова. Ящики, в которых были похоронены герои Черноморского флота, были вскрыты и останки казненных переложены в металлические гробы. После панихиды, при салюте батарей, гробы перевезены на катере в Очаков, откуда в тот же день с этими гробами отбыл крейсер по направлению к Одессе. Гробы черноморцев будут отправлены в Севастополь для похорон.

Архиепископ Владимирский и Шуйский Алексий (Дородницын) обратился 6 мая к пастве с воззванием о необходимости защиты земельной собственности:

«Ясно ли для вас, братие, что счастье и благополучие нашего Отечества зависят оттого, как мы используем наступившую благоприятную весну. С уверенностью можно сказать, что судьбы России, как свободного демократического Государства, зависят от того, сколько будет засеяно поля и какой мы соберем урожай. Это так ясно и так понятно.

…Итак, братие, нужно принять все меры к тому, чтобы землевладельцы могли предстоящей весной спокойно приступить к посеву своих полей в твердой уверенности, что они не понесут при этом никаких убытков от возможных насилий их собственности. Верьте, братие, что земельный вопрос будет разрешен согласно воле народа в Учредительном Собрании мирным законодательным путем. Поэтому всякого рода насилия земельной собственности в то время, когда требуется всеобщее напряжение земледельческих сил для победы над врагами, должны считаться изменой Родине».

Справка ИА REGNUM

Петр Шмидт — капитан второго ранга в отставке (официально — флотский лейтенант, хотя это звание уже было устаревшим), один из лидеров восстания матросов Черноморского флота и солдат Севастопольского гарнизона, рабочих порта и Морского завода в ноябре 1905 года. Поднял над крейсером «Очаков» красный флаг, требовал от императора Николая II немедленного созыва Учредительного Собрания. После поражения в морском бою, вместе с другими лидерами восстания был расстрелян на острове Березань.