Пекин, 15 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Российская Федерация не только будет поддерживать проект «Один пояс — один путь», но и активно в нем участвовать. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «круглого стола» во второй день форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано, — заявил российский лидер. — Именно поэтому Россия не только поддерживает проект «Один пояс — один путь», но и будет активно участвовать в его реализации».

При этом Путин добавил, что создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой представляется актуальной и важной инициативой, которая учитывает реальность современной экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» начал работу в столице Китая 14 мая 2017 г. В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая главу РФ Владимира Путина.

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