Берлин, 15 мая, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция, состоящая из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступают за то, чтобы беженцев допрашивали сотрудники спецслужб, сообщает 14 мая Die Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ранее на базе Федеральной разведывательной службы ФРГ существовал Центральный аппарат по допросу, в компетенции которого входило анкетирование и допрос беженцев. Он существовал с 1958 года. После окончания Холодной войны потребность в нем заметно снизилась.

В 1991 году аппарат насчитывал всего 40 сотрудников, в ноябре 2013 года орган был распущен.

Но с учетом наплыва беженцев в 2014 года в связи с нарастающим кризисом во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки, ФРГ, которая принимает большое количество мигрантов, стала вновь нуждаться в данном аппарате.

«Сейчас мы нуждаемся в органе, сотрудники которого будут проводить допрос беженцев и составлять отчеты», — отмечает член ХДС на заседании бундестага.

Немецкие политики считают, что информация, полученная от беженцев, сможет помочь в предотвращении террористических атак, торговли людьми, выявит нелегальные пути мигрантов и так далее.

Вопрос восстановления Центрального аппарата по допросу стоит на повестке дня немецкого правительства.