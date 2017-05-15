Немецкое правительство выступает за допрос беженцев сотрудниками спецслужб
Берлин, 15 мая, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция, состоящая из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступают за то, чтобы беженцев допрашивали сотрудники спецслужб, сообщает 14 мая Die Spiegel.
Ранее на базе Федеральной разведывательной службы ФРГ существовал Центральный аппарат по допросу, в компетенции которого входило анкетирование и допрос беженцев. Он существовал с 1958 года. После окончания Холодной войны потребность в нем заметно снизилась.
В 1991 году аппарат насчитывал всего 40 сотрудников, в ноябре 2013 года орган был распущен.
Но с учетом наплыва беженцев в 2014 года в связи с нарастающим кризисом во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки, ФРГ, которая принимает большое количество мигрантов, стала вновь нуждаться в данном аппарате.
«Сейчас мы нуждаемся в органе, сотрудники которого будут проводить допрос беженцев и составлять отчеты», — отмечает член ХДС на заседании бундестага.
Немецкие политики считают, что информация, полученная от беженцев, сможет помочь в предотвращении террористических атак, торговли людьми, выявит нелегальные пути мигрантов и так далее.
Вопрос восстановления Центрального аппарата по допросу стоит на повестке дня немецкого правительства.