Пекин, 15 мая, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал на церемонии открытия китайскую инициативу «Пояса и пути», а также призвал к укреплению евразийского партнерства, передает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru На заседании круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Называя инициативу примером сотрудничества в сферах инфраструктуры, транспорта и промышленности, российский лидер заявил, что его страна поддерживала ее с самого начала.

Он отметил, что исторический опыт сотрудничества между странами пролегает еще с времен древнего «Шелкового пути», который проходил через Азию, Европу и Африку, и в то же время, он крайне актуален в 21 веке, когда мир стоит перед «очень серьезными вызовами».

Путин призвал к большей сплоченности, стоя перед лицом глобальных вызовов вроде неравномерности развития при глобализации, бедности и региональных конфликтов, утверждая, что Россия работает со своими партнерами на развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наряду с другими.

Он также отметил что интеграция в рамках инициатив «Нового шелкового пути», ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заложила основу для крупного евразийского партнерства.

Кроме того, Путин призвал сконцентрировать усилия на осуществлении тех впечатляющих инициатив, которые были озвучены ранее. По его мнению, «Новый шелковый путь» был предложен Китаем «очень своевременно».

Напомним, что в мае 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали в Москве соглашение о согласовании инициативы «пояса и пути» с ЕАЭС, который объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.