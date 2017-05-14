Москва, 14 мая, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Как передает корреспондент ИА REGNUM, митинг прошел мирно и обошелся без провокаций. В фокусе критики москвичей были действия городской администрации и лично мэра Москвы Сергея Собянина. Озвучили на митинге и имена депутатов и членов Совета Федерации, которые выступают как авторы закона о реновации и которых также заклеймили «позором».

Дарья Антонова ИА REGNUM На митинге протеста. 14 мая 2017

Самым популярным лозунгом стал «Руки прочь от Москвы», который неоднократно повторялся выступающими и встречался на плакатах демонстрантов. Скандировали протестующие и другие лозунги: «Защитим жилье от жулья», «Дом Собянина под снос». Также встречались обращения к первому лицу: «Президент! Спаси Москву от варварской реновации!».

Смотрите в этом сюжете: Реновация против жителей: Москва ответила на проект мэрии — фоторепортаж

Участники протеста уверены, что законопроект о реновации фактически подрывает основы жилищного права. При этом после уплотнительной застройки районов Москвы высотными домами в городе неизбежно ухудшится экологическая ситуация и обострятся социальные проблемы. Несмотря на заверения властей о том, что программа реновации учитывает большинство возможных негативных эффектов, москвичи обещаниям верить не склонны: данные госзакупок свидетельствуют о том, что уже есть тендеры на застройки 25-этажными панельными домами рядом с трассами и промышленными зонами.

Читайте также: В Москве ликвидируются основы жилищного права?

Муниципальный депутат от Гагаринского района Елена Русакова и активист, создатель движения «За наш дом» Тамара Репина заявили, что программа реновации проводится прежде всего в интересах строительных компаний, которые испытывают серьёзные трудности с продажами квартир в новостройках. А представитель Союза московских архитекторов Марк Гурари констатировал, что программа реновации будет рентабельна только в том случае, если будет построено нового жилья в 1,5−5 раз больше, чем сейчас. Это неминуемо усугубит экологические и инфраструктурные проблемы города, а также повысит риски пожаров и эпидемий.

Читайте подробнее: «Реновация приведет к росту рисков» — митинг в Москве 14 мая

Читайте подробнее: «Реновация не для жителей, а для застройщиков и банков»

Заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов констатировал, что мэрия Москвы и Минкульт РФ упорно не желают признавать Москву историческим поселением и под разговоры о «недопустимости стать заложниками исторических зданий» уже начали сносить усадьбы XVIII века. В свою очередь, депутат района Зюзино Константин Янкаускас назвал действия властей «грязной игрой» и под одобрительные возгласы митингующих призвал Сергея Собянина подать в отставку.

Читайте подробнее: «Мэрия и Минкульт против статуса Москвы как исторического поселения»

В свете грядущих муниципальных выборов в Москве выступающие попросили депутатов обратить пристальное внимание на тему программы реновации, а самих избирателей призвали голосовать только за тех кандидатов, которые будут иметь этот пункт в своей программе.

Москвичами круг митингующих, впрочем, не ограничился — позволили выступить на акции и представителям Подмосковья, которые подозревают московские власти в намерении вывозить строительный мусор в ходе исполнения проекта реновации в область, которая и так страдает от нехватки полигонов.

Дали выступить даже представительнице правительства Москвы, которая заявила, что хотя протестующие «отчасти правы», необходимо учитывать то, что реновация — якобы «единственный шанс получить нормальные жилищные условия». Однако протестующие чиновника освистали, закончить ей свою речь не удалось.

Читайте подробнее: Представителя Собянина освистали на митинге в Москве

На митинге присутствовали и известные политики, однако участвовать в качестве спикеров на акции протеста они не стали. Без каких-либо флагов или иной символики пришли несколько политиков и представителей партий — в частности, Григорий Явлинский и Сергей Митрохин (партия «Яблоко»), Дмитрий Гудков, а также Алексей Навальный со своей семьей.

Навальный, впрочем, был выведен с митинга сотрудниками ОМОН, после чего Дмитрий Гудков отметил, что не будет выступать в знак солидарности с выдворенным оппозиционером. Так или иначе, скромность политиков была расценена организаторами митинга и его участниками как свидетельство реальной солидарности с простыми москвичами вместо пиара.

Читайте ранее: Полиция выдворила Навального с митинга в Москве по просьбе организаторов

В начале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил «программу реновации», которая предполагает снос пятиэтажных домов советского периода и строительство вместо них новых зданий. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет. По предварительным данным, речь идет о 25 млн кв. метров. 20 апреля Госдума в первом чтении приняла законопроект о сносе пятиэтажек.

В перечень для голосования по сносу войдут пятиэтажки с неудовлетворительным техническим состоянием при поддержке более 70% опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. При этом жители указанных домов должны будут получать квартиры такой же или большей общей площади, обещают власти.

Отметим, что при этом в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, пока что фигурирует лишь 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. Это также вызывает недовольство жителей — в то время как в программе оказались в том числе и вполне качественные здания, многие дома, находящиеся в аварийном состоянии, в неё сразу не включили.