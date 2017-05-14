Москва, 14 мая, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Москва не сможет создать достаточное количество рабочих мест, чтобы обеспечить занятостью тех, кто приедет в новые дома по программе реновации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявила муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина на митинге против реновации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестующие. 14 мая 2017

«Последствия принятия этого чудовищного по своему цинизму законопроекта будут страшные. Если город начнёт уплотняться ещё больше и в город приедут новые люди, которые ожидают от этого города качественной среды… то город ждёт не только экологическая, транспортная и экономическая катастрофа. Его ждёт криминальная революция», — заявила Парушина.

«В Москве нет столько рабочих мест, чтобы обеспечить всех. Люди, чтобы накормить свои семьи, к сожалению, пойдут в криминал», — считает она.

Москвичи увидят не только гибель исторического наследия и природы Москвы — будет полностью уничтожена социокультурная среда, культурно-историческая среда столицы. «Фактически, то, что произойдёт в результате уплотнения Москвы, которое нам обещают наши «отцы города», погубит наш город и страну в целом», — считает депутат.

«Законопроект в случае принятия угрожает сейчас просто государственным переворотом. Этого никак нельзя допустить», — заключила Парушина.

14 мая в Москве состоялся митинг против реновации. Организаторы акции заявили о порядка 60 тыс. участников. В ходе митинга выступающие заявили, что программа реновации будет рентабельной лишь в том случае, если будет построено нового жилья в 1,5−5 раз больше, чем есть сейчас, и уплотнение застройки и населения неизбежно приведет к ухудшению качества жизни москвичей.

Читайте ранее: «Реновация приведет к росту рисков» — митинг в Москве 14 мая