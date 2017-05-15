Токио, 15 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Конечно же, Япония не остается совершенно беззащитной. Еще в 1950 году США разрешили японскому правительству создать резервный полицейский корпус в 75 000 человек. Хотя в то время никакой угрозы в сторону Японии как раз не исходило, соседи нападать не собирались, но видеть Японию антикоммунистической крепостью американцы считали необходимым.

Японский флаг

Через два года численность упомянутого корпуса выросла до 110 000, и еще через два года вооруженные силы уже существовали, по сути, в полном объеме, под названием «сил самообороны». Что же касается до недавнего времени действовавших ограничений на военный бюджет, которые в расходах на данные нужды запрещали выходить за пределы 1% от ВВП, то при японских объемах экономики это все равно огромная сумма (порядка 2/3 от российского военного бюджета). Численность ВС Японии сейчас является четвертой в Тихоокеанском регионе — и, возможно, ВС этой страны являются шестыми в мире.

И все это противоречит конституции. Не давая двигаться дальше. Поэтому премьер-министр Японии принял решение добиться изменения конституции. Уже через три года существование японских ВС может стать совершенно законным.

Как относятся к этому сами японцы и, главное, нужны ли такие перемены США — в том числе на рынке вооружений? Читайте здесь: Мирная конституция Японии: гордость или помеха?

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