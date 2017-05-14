Москва, 14 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Мэрия Москвы и Министерство культуры не хотят присваивать столице России статус исторического поселения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Нам говорят, что город должен развиваться, и мэр недавно изрёк такое выражение, что москвичи не должны быть заложниками исторических зданий. Мы знаем, что под этими лозунгами уничтожаются уже усадьбы XVIII века. На праздниках в Москве произошли сносы, один снос удалось остановить», — заявил Соседов.

«Мы выступаем за то, чтобы Москва была признана историческим поселением. Это абсурд, но до сих пор столица нашей родины, которой 870 лет будет мэрия пышно отмечать — не является историческим городом. И мэрия и Министерство культуры делают всё, чтобы этого не произошло — иначе им придётся сохранять историческую застройку города», — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на обещания московских властей о том, что в рамках программы реновации не будут сноситься памятники, это, конечно, коснется тех объектов, которые включены в соответствующий реестр — в противном случае предусмотривается уголовная ответственность. Тем не менее, «огромное количество зданий, огромное количество объектов обладают признаками культурного наследия, идёт постоянный процесс их выявления — и мы видим эти объекты в списках на снос», отметил он.

«Мы понимаем, что современный город, современная европейская столица, каковой является Москва, не должна так развиваться. То, что нам предлагают строить 25-этажки на месте 5-этажки — это не развитие, это абсолютная деградация города, исторической среды города. Это ухудшение качества жизни, очевидное ухудшение качества жизни», — заявил Соседов.

Напомним, что 14 мая в Москве состоялся митинг против реновации. Организаторы акции заявили о порядка 60 тыс. участников. Граждане потребовали от мэрии отказаться от планов по массовому сносу домов, поскольку под программу попадает множество вполне пригодных для жизни зданий, а также домов, имеющих историческую и архитектурную ценность.