Москва, 14 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Чтобы окупить программу реновации, потребуется построить нового жилья в 1,5−5 раз больше, чем есть сейчас. Об этом 14 мая заявил руководитель Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы Марк Гурари на митинге против реновации в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

«Наш совет рассмотрел предложения по поправкам к закону. … Застройщики, которые будут выполнять (работы), говорят, что чтобы окупить снос и строительство, нужно построить нового жилья в 1,5−5 раз больше. Это значит, что на той же территории будет жить в 5 раз больше людей», — заявил Гурари.

«Значит хуже будет освещенность, не хватит места для спортивных и детских площадок, для парковок, для инфраструктуры», — подчеркнул он.

Тем самым в городе серьезно возрастут пожарные и эпидемиологические риски— «будет резко понижено качество жизни», констатировал руководитель Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы.

Напомним, что 14 мая в Москве состоялся митинг против инициированной мэром Сергеем Собяниным программы реновации пятиэтажек. Организаторы акции заявили о 60−80 тысячах участников. Граждане потребовали от мэрии отказаться от планов по массовому сносу домов, поскольку под программу попадает множество вполне пригодных для жизни зданий, а также домов, имеющих историческую и архитектурную ценность, а уплотнительная застройка приведет к снижению качества жизни.