Реновация против жителей: Москва ответила на проект мэрии — фоторепортаж
Москва, 14 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В столице завершился масштабный митинг против реновации. Москвичи и жители Подмосковья заявили, что проект сноса пятиэтажек напрямую нарушает права собственников, приведет к крупному транспортному коллапсу и ухудшит и без того напряженную экологическую обстановку в столице и области, сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM.
Участники скандировали «Руки прочь от Москвы» и заявляли о недоверии к мэру столицы Сергею Собянину. По мнению активистов движения «Москвичи против сноса», реновация приведет к крупным материальным потерям, так как компенсацию собственников жилья в «хрущевках» могут рассчитать не по рыночной, а по оценочной стоимости квартир (то есть в два и даже три раза ниже реальной).
Также москвичей беспокоит вопрос размытых формулировок законопроекта, внесенного в Госдуму РФ. В случае его принятия в текущем виде, столичная мэрия получит карт-бланш на снос любого дома по своему усмотрению, и за пятиэтажками быстро последуют строения любой этажности и любого состояния.
Еще одной проблемой станет вопрос утилизации строительных отходов. По мнению протестующих из Московской области, мусор со строек Москвы вывезут в Подмосковье, а мощности местных полигонов не хватит — программа их рекультивации пока находится на начальной стадии.
Заявили и о возможной нехватке рабочих мест для новых жителей столицы, которые приобретут квартиры в домах, построенных на месте снесенных пятиэтажек. Сами новые дома, по заявлению участников митинга, будут представлять собой обычные панельные высотки. Такие выводы сделали исходя из анализа первых тендеров на строительство по проекту.
Отметим, что проведение митинга на проспекте Академика Сахарова спровоцировало пробки на близлежащих улицах Москвы. Так, несмотря на воскресный день, на части Садового кольца, Маросейке, Покровке и Мясницкой улице было практически полностью парализовано автомобильное движения. Не мог проехать и общественный транспорт.