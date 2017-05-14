Москва, 14 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В столице завершился масштабный митинг против реновации. Москвичи и жители Подмосковья заявили, что проект сноса пятиэтажек напрямую нарушает права собственников, приведет к крупному транспортному коллапсу и ухудшит и без того напряженную экологическую обстановку в столице и области, сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакат против Сергея Собянина на митинге против реновации жилого фонда Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Участники скандировали «Руки прочь от Москвы» и заявляли о недоверии к мэру столицы Сергею Собянину. По мнению активистов движения «Москвичи против сноса», реновация приведет к крупным материальным потерям, так как компенсацию собственников жилья в «хрущевках» могут рассчитать не по рыночной, а по оценочной стоимости квартир (то есть в два и даже три раза ниже реальной).

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Также москвичей беспокоит вопрос размытых формулировок законопроекта, внесенного в Госдуму РФ. В случае его принятия в текущем виде, столичная мэрия получит карт-бланш на снос любого дома по своему усмотрению, и за пятиэтажками быстро последуют строения любой этажности и любого состояния.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Еще одной проблемой станет вопрос утилизации строительных отходов. По мнению протестующих из Московской области, мусор со строек Москвы вывезут в Подмосковье, а мощности местных полигонов не хватит — программа их рекультивации пока находится на начальной стадии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Заявили и о возможной нехватке рабочих мест для новых жителей столицы, которые приобретут квартиры в домах, построенных на месте снесенных пятиэтажек. Сами новые дома, по заявлению участников митинга, будут представлять собой обычные панельные высотки. Такие выводы сделали исходя из анализа первых тендеров на строительство по проекту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на митинге против реновации жилого фонда Москвы

Отметим, что проведение митинга на проспекте Академика Сахарова спровоцировало пробки на близлежащих улицах Москвы. Так, несмотря на воскресный день, на части Садового кольца, Маросейке, Покровке и Мясницкой улице было практически полностью парализовано автомобильное движения. Не мог проехать и общественный транспорт.