Москва, 14 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. «В Москве ликвидируются основы жилищного права», — заявили участники митинга против сноса пятиэтажек, прошедшего 14 мая в столице. По мнению противников реновации, проект сноса создан исключительно в интересах крупных застройщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против программы реновации жилого фонда Москвы

Законопроект, находящийся на рассмотрении в Государственной думе РФ, выводит Москву из правового поля, отмечают противники реновации. Как заявили на митинге 14 мая, реновация проводится в интересах строительного лобби и мэрии, а не жителей расселяемых пятиэтажек.

Также противники сноса считают, что Москву и Подмосковье ждет транспортная и техногенная катастрофы: ухудшится экологическая обстановка, усугубится проблема с нехваткой парковочных мест. Кроме того, жителям новых домов не хватит рабочих мест.

Что касается Подмосковья, то губернатор Андрей Воробьев следует по стопам столичной мэрии, поэтому появления проекта масштабной реновации можно ожидать и в области. Также протестующие отметили, что регион не справится с потоками строительного мусора из столицы — программа рекультивации старых мусорных полигонов далека от завершения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Москве прошла масштабная акция протеста. Участники выступили против проекта сноса пятиэтажек, а также заявили о недоверии к мэру Москвы Сергею Собянину.