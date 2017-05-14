Симферополь, 17 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Подконтрольное СБУ и получающее финансирование от киевского режима так называемое духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) во главе с хабашитом Ахмедом Тамимом всё ещё действует на территории Крыма. Об этом 17 декабря рассказал заместитель главы Духовного управления мусульман региона Айдер Исмаилов.

A.Savin. Мечеть Джума Джами в г. Евпатория. Крымский полуостров. Россия

«Их (ДУМУ — Прим. ред.) раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 года: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли своё название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — приводит его слова РИА Новости.

Также Исмаилов уточнил, что адептами этой подконтрольной СБУ секты была захвачена мечеть в Евпатории, находящаяся в собственности ДУМК (Духовного управления мусульман Крыма — ред.), и они её до сих пор не вернули, несмотря на соответствующее решение суда.

При этом замглавы Духовного управления мусульман Крыма отметил, что есть данные о том, что названная секта продолжает получать финансирование от режима Киева и осуществляет на полуострове подрывную деятельность.

Кроме того, он рассказал, что среди членов этой секты были и есть предприниматели, которые основали свой бизнес, еще когда полуостров был захвачен режимом Киева, и их в этом поддерживал глава ДУМУ Ахмед Тамим.

«Есть видеоролики, где в ходе конфликта в ханской мечети между самими последователями этого хабашитского течения они спорят и утверждают, что деньги они до сих получают с Украины на осуществление религиозной деятельности», — пояснил Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки признают Крым «территорией Украины», в связи с чем поддерживают право Киева проводить военные операции на территории полуострова.