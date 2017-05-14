Москва, 14 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный принял участие в проходящей в Москве акции протеста против программы реновации жилого фонда столицы. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный на митинге против программы реновации жилого фонда Москвы

Навальный вместе со своей супругой и двумя детьми пришел на митинг против реновации, который проходит в Москве на проспекте Сахарова.

Как ранее ИА REGNUM, власти Москвы согласовали акцию протеста против реновации, но на том условии, что она не будет носить политический характер. Однако собравшиеся на митинг скандировали требования об отставке мэра Москвы Сергея Собянина.

Организаторы заявили численность митинга в пять тысяч человек, однако независимые счетчики на митинге сообщают о присутствии 15.000 человек, независимый «Белый счетчик» — о 13.000, полиция неофициально оценивает количество собравшихся в 20.000 человек «включая тех, кто еще подходит и стоит за рамками».

По данным СМИ, полиция задержала одного из участников акции. Причина его задержания не сообщается.

Напомним, Навальный пытается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Однако ЦИК уже предупредил его, что это сделать невозможно, так как Навальный отбывает условный срок по двум тяжким уголовным преступлениями.

Тем не менее политик пытается использовать любые протестные настроения для поднятия своего рейтинга.