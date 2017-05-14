Москва, 14 мая, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Кроме того выступающие заявили: «Позор депутатам, поддержавшим программу реновации».

Дарья Антонова ИА REGNUM #Надоел!

Организаторы также обратили внимание на риск давки на входе на митинг и просят быть осторожнее. По их оценкам за рамками металлоискателей в настоящее время остаются еще порядка 10 тысяч человек.

Отметим, что по оценкам независимого источника «Белый счетчик», на 15:30 на митинг против реновации на проспекте Сахарова пришли 19,9 тысяч человек. При этом пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве заявила о 5 тыс. участников.