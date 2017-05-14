Москва, 14 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что митинг против реновации в Москве начался почти час назад, большинство пришедших не могут попасть к месту сбора из-за длинных очередей у рамок металлоискателей, участников митингов пропускают очень медленно, сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Толпа у входа

«Нас специально не пропускают на площадь», — жалуются участники.

Стоит отметить, что на сцене уже начались выступления.

Основные опасения митингующих связаны с неоднозначностью формулировок принятого Госдумой в первом чтении законопроекта.

Вместе с тем накануне митинга вечером 13 мая спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в соцсети постарался развеять часть опасений жителей столицы. В частности он отметил, что квартиры предоставят точно в районе проживания, будет возможность выбора — на равноценную либо равнозначную квартиру, также рассматривается вопрос о денежной компенсации рыночной стоимости жилья по желанию собственника, — соответствующий законопроект был внесен в Мосгордуму.

Напомним, в 14:00 в Москве на проспекте Сахарова начался митинг против проекта сноса «хрущевок». Как ожидается, в нем примут участие тысячи горожан. Сама программа «реновации» затронет интересы более 1,5 млн москвичей.