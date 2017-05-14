Пекин, 14 мая, 2017, 14:14 — ИА Регнум. До 2020 года Китайская Народная Республика собирается выделить $8,7 млрд (60 млрд юаней) в виде финансовой помощи развивающимся странам и международным организациям, участвующим в строительстве нового Шелкового пути. Об этом сегодня, 14 мая, заявил в ходе работы форума «Один пояс — один путь» председатель КНР Си Цзиньпин.

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«Китай повысит финансовую поддержку инициативы «Один пояс — один путь» и дополнительно выделит в Фонд Шелкового пути 100 миллиардов юаней», — сказал Си Цзиньпин.

Также Си Цзиньпин заявил, что до 2020 года Китай дополнительно направит в Фонд Шелкового пути еще $14,5 млрд (100 млрд юаней).

Китайский лидер пообещал, что государство поддержит программы развития своих партнёров, в том числе в плане строительства инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Пекине начал работу форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, в 2013 году власти КНР объявили о новой стратегии экономического развития «Один пояс — один путь», которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии.

В рамках данной стратегии есть два основных направления: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Под этим подразумевается создание торговых коридоров для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.