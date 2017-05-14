Собянин дал 12 гарантий участникам программы реновации
Москва, 14 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Московской городской думой законопроект, который предусматривает 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в столичную программу реновации жилья. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Согласно данному законопроекту, житель дома, попавшего в программу реновации, в любое время может отказаться от участия в данной программе. Если гражданин согласен участвовать в программе, то он получит равнозначную жилую площадь бесплатно и в собственность.
Новая жилплощадь будет предоставлена участнику программы в том районе, в котором находилась его старая жилплощадь, попавшая в программу реновации.
Также законопроект поясняет, что означает понятие «равнозначная». Жители домов, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках:
- количество комнат должно быть не менее чем в старой квартире в пятиэтажке;
- жилая площадь — не менее жилой площади в старой квартире;
- общая площадь — больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования: кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета.
Однако, в законопроекте есть исключения и касаются они граждан, проживающих в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах. Там равнозначную квартиру могут предоставить в границах административного округа.
Также законопроект предусматривает предоставление равноценной квартиры или денежной компенсации в том случае, если участника программы по каким-то причинам не устроит предоставляемая ему равнозначная квартира.
Кроме того, правительство Москвы обещает оказать помощь при переезде ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.