Москва, 14 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Московской городской думой законопроект, который предусматривает 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в столичную программу реновации жилья. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Ilya Plekhanov Стройка

Согласно данному законопроекту, житель дома, попавшего в программу реновации, в любое время может отказаться от участия в данной программе. Если гражданин согласен участвовать в программе, то он получит равнозначную жилую площадь бесплатно и в собственность.

Новая жилплощадь будет предоставлена участнику программы в том районе, в котором находилась его старая жилплощадь, попавшая в программу реновации.

Также законопроект поясняет, что означает понятие «равнозначная». Жители домов, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках:

количество комнат должно быть не менее чем в старой квартире в пятиэтажке;

жилая площадь — не менее жилой площади в старой квартире;

общая площадь — больше, чем в старой квартире, за счет более просторных помещений общего пользования: кухни, прихожей, коридора, ванной и туалета.

Однако, в законопроекте есть исключения и касаются они граждан, проживающих в Зеленограде, Троицком и Новомосковском округах. Там равнозначную квартиру могут предоставить в границах административного округа.

Также законопроект предусматривает предоставление равноценной квартиры или денежной компенсации в том случае, если участника программы по каким-то причинам не устроит предоставляемая ему равнозначная квартира.

Кроме того, правительство Москвы обещает оказать помощь при переезде ветеранам, одиноким пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.