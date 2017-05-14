Москва, 14 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны Российской Федерации на Дальнем Востоке приведена в состояние боевой готовности после очередного пуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сегодня, 14 мая, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 мая Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты. По данным Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), ракета пролетела примерно 700 км и упала в водах Японского моря.

Озеров заявил, что территория Российской Федерации не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты.

«Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — сказал член Совета Федерации.

Япония и США уже решительно осудили очередной ракетный пуск КНДР. Вашингтон заявил, что будет защищать своих союзников, а действия КНДР снова доказывают, что на эту страну необходимо оказывать давление.

При этом Озеров считает, что усиление военного присутствия США и Южной Кореи вблизи северокорейской территории — не лучшая форма давления на Пхеньян.

«Военные учения США и Южной Кореи, которые проводятся рядом с границами Северной Кореи, не являются аргументами, которые могут побудить Пхеньян отказаться от запусков», — отметил Озеров.