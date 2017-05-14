Тбилиси, 14 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В Грузии совершено нападение на начальника Службы государственного аудита Лашу Тордия. Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2», вслед за которой информацию подхватили остальные грузинские СМИ.

bneis4 Силуэт

Инцидент произошел 12 мая поздно вечером у ночного клуба «Эль центро» в Тбилиси. Со слов самого Тордия телекомпания сообщила, что к главному аудитору страны подошел бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе вместе с охраной и обвинил Лашу Тордия в сборе компромата.

«При встрече Отар Парцхаладзе агрессивно обратился ко мне и спросил, почему я собирал против него компромат, что я собирался делать после истечения срока (деятельности на посту главного аудитора), как собирался жить дальше. Я ответил, что это не его дело и вообще, почему он говорит со мной таким тоном. На это его свита еще больше возмутилась и еще более агрессивно спросила, как я смею так с ним говорить. Один из сопровождавших его лиц, кажется, справа, ударил меня. Потом все это переросло в драку, и 5−6 человек били меня со всех сторон», — рассказал пострадавший спустя некоторое время после нападения, в эфире передачи «Отличные акценты» телеканала «Рустави-2», где речь шла о нарушениях, выявленных Службой госаудита в отношении бывшего главного прокурора Парцхаладзе.

В настоящее время Тордия находится в больнице. Сообщается, что его положение ухудшилось и ему назначили постельный режим.

Что касается нарушений, выявленных Службой госаудита, речь идет о строительной компании, за которой якобы стоит бывший главный прокурор Парцхаладзе и для которой мэрия Тбилиси создала особые условия и отдала предпочтение при продаже с аукциона одного из земельных участков. Такие взаимоотношения между мэрией и компанией Парцхаладзе Лаша Тордия назвал непотизмом и пообещал, что обязательно обнародует заключение Службы госаудита по данному делу.

Согласно информации Службы госаудита и телекомпании «Рустави-2», бывший главный прокурор является 100% владельцем компании ООО «Би Эс Ар-Си Ди Джи Девелопмент» (что также подтверждается данными Национального агентства публичного реестра). По данным телекомпании и проведенного аудиторами расследования, 15 апреля прошлого года мэрия Тбилиси передала фирме Парцхаладзе взамен на земельный участок на территории парка «Мзиури» два земельных участка на улице Нуцубидзе общей площадью более 7,8 тысяч кв. м и стоимостью 365 тысяч лари. А на объявленном мэрией аукционе Отар Парцхаладзе купил еще один смежный земельный участок площадью более 3,5 тысяч кв. м, за который заплатил около миллиона лари.

Со ссылкой на Кахетинский информационный центр ведущая «Отличных акцентов» также сообщила, что в 2015—2016 годах Парцхаладзе и его жена купили 3 квартиры и 4 коммерческих площади в Тбилиси, квартиру в Батуми, 2 квартиры в Бакуриани и 4 земельных участка в поселках Табахмела и Цавкиси в пригороде Тбилиси.

За нападением на Тордия уже последовали возмущенные заявления лидеров оппозиции (бывших и нынешних членов ЕНД), неправительственных организаций и администрации президента и осторожные в оценках, отстраняющиеся от случившегося, обещающие наказание виновников заявления представителей правящей партии.

Бывший член «Единого национального движения» Павел Кублашвили, который в период правления Михаила Саакашвили возглавлял парламентский комитет по юридическим вопросам, а после поражения ЕНД на парламентских выборах ушел из политики и ныне возглавляет одну из юридических компаний, объяснил нападение на Лашу Тордия царящим в стране синдромом безнаказанности.

«Кто-то счел, что имеет право все контролировать в этой стране и расправляться со всеми», — описал случившееся Кублашвили и выразил надежду, что расследование пройдет объективно и виновные будут наказаны.

Специальный брифинг нападению на Тордия посвятила «Европейская Грузия» (отпочковавшаяся от ЕНД после парламентских выборов 2016 года основная часть лидеров). Заявление от имени партии сделала Ирма Надирашвили, которая потребовала создания специальной следственной комиссии для объективного расследования нападения на Тордия. Она прямо провела параллели между Отаром Парцхаладзе и «неформальным правителем Грузии» — Бидзиной Иванишвили. Эту же параллель затем продолжила и во всех своих выпусках повторяет телекомпания «Рустави-2».

«Страна, в которой бывший главный прокурор устраивает физическую расправу над начальником Службы госаудита, и делает это прилюдно, — такая страна уже не является государством. Этот факт наглядно показывает уродливость режима правления Иванишвили, в котором поощряется насилие, а приближенность к семье Иванишвили считается самой твердой гарантией безнаказанности», — подчеркнула Надирашвили.

Она обратилась к председателю парламента и потребовала создания следственной комиссии из представителей меньшинства.

«Председатель парламента постоянно апеллирует тем, что в новой Конституции меньшинство будет иметь право на создание следственной комиссии. Это своего рода тест. И «Европейская Грузия» требует создания следственной комиссии, если на то действительно есть политическая воля, и расследования этого ужасного и невероятного факта именно парламентом», — заявила «бывшая» соратница Михаила Саакашвили.

А еще один член «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе в передаче «Отличные акценты», со ссылкой на собственных информаторов, сообщил, что финансовая полиция уже изъяла и уничтожила все записи видеокамер наблюдения, установленных в ночном клубе «Эль центро», где произошла драка между Тордия и Парцхаладзе. По его же информации, Отар Парцхаладзе свободно пользуется инфраструктурой финансовой полиции и его обслуживает автомобиль финансовой полиции. Более того, Парцхаладзе, по сведениям Таргамадзе, участвует и в целом ряде коррупционных сделок, связанных с морскими портами Грузии. Задачей Парцхаладзе он назвал доведение портов Грузии до состояния банкротства. Аналогичную задачу бывший главный прокурор выполняет, по информации Таргамадзе, и на Зестафонском заводе ферросплавов.

Тему неформального правления и «руки Иванишвили» во всем случившемся с Тордия продолжило нынешнее «Единое национальное движение».

Как заявил в эфире все той же телекомпании «Рустави-2» председатель политсовета ЕНД Ника Мелия, бывший главный прокурор Парцхаладзе по-прежнему контролирует силовые структуры Грузии. По его словам, Бидзина Иванишвили лишь формально отстранил Парцхаладзе от должности, когда стало известно его криминальное прошлое. По оценке Мелия, в стране действуют целые мафиозные кланы, которые заправляют всеми делами. Он пообещал, что ЕНД выведет деятельность этих кланов по всей стране на чистую воду.

Омерзительным и возмутительным фактом назвал случившееся начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, который навестил Лашу Тордия в больнице. Как заявил Абашишвили журналистам, в условиях, когда не защищены высокопоставленные должностные лица, рядовые граждане чувствуют себя еще более беззащитными. Он подчеркнул важность объективного и своевременного расследования этого инцидента и наказания виновных.

На инцидент между Парцхаладзе и Тордия неправительственный сектор откликнулся специальным заявлением. Восемь грузинских НПО, половина которых была создана из бывших соратников и сторонников ЕНД после парламентских выборов 2012 года, выразили возмущение в связи с нападением на Тордия, осудили Парцхаладзе за совершенное деяние и неформальное влияние на силовые структуры и выдвинули властям ряд требований. В частности, потребовали обнародования всех проведенных следственными органами действий, создания в парламенте специальной следственной комиссии для «непредвзятого расследования этого дела», а также призвали парламент и правительство принять своевременные меры для борьбы с проблемой безнаказанности.

Реакция властей, как всегда, была сдержанной. МВД Грузии сообщило о начале расследования инцидента с Тордия по статье 126-ой УК Грузии, предусматривающей ответственность за систематические побои или насилие, причинившие потерпевшему физические или психические страдания.

На случившееся откликнулся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который расценил его как «тяжелый факт». Он не исключил создания в парламенте специальной следственной комиссии в связи с нападением на Тордия, чего так усиленно требуют бывшие соратники Саакашвили и неправительственный сектор.

«Это очень тяжелый факт. Что касается создания следственной комиссии, мы можем рассмотреть этот вопрос, тем более, что Служба государственного аудита имеет особую связь с парламентом. Необходимо сделать все для того, чтобы это дело было надлежащим образом расследовано, а все виновные были наказаны. Мы проведем консультации в парламенте. Прежде всего, нужно дождаться результатов расследования, а потом обсудим целесообразность создания комиссии», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Следует отметить, что и Отар Парцхаладзе, и Лаша Тордия в свое время были представителями той власти, которая была отправлена в отставку в результате выборов 1 октября 2012 года. Лаша Тордия был депутатом парламента от ЕНД, заместителем председателя комитета по юридическим вопросам в парламенте 7-го созыва и в период законотворческой деятельности отличался достаточно жесткой (доходившей до рукоприкладства) негативной реакцией на все заявления тогдашней оппозиции. Начальником Службы госаудита Тордия стал в последние месяцы правления ЕНД. Представленную президентом Саакашвили кандидатуру Тордия утвердил на этот пост парламент во главе со спикером Давидом Бакрадзе. Срок полномочий Тордия на посту главного аудитора истекает летом этого года.

Что касается Отара Парцхаладзе, в период правления «Единого национального движения» он успешно служил в разных структурах МВД и министерства финансов и даже удостоился от бывших властей наград и поощрений. Главным прокурором он был назначен после отставки первого главного прокурора правительства «Грузинской мечты» Арчила Кбилашвили, в ноябре 2013 года. Оппозиционное властям ЕНД восприняло это назначение в штыки и стало распространять информации о преступных деяниях Парцхаладзе. Вначале экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили, который в тот период находился в предварительном заключении, сообщил, что Отар Парцхаладзе незаконно вывез его из тюрьмы на допрос, а на допросе требовал показаний против экс-президента Саакашвили по делу о гибели Зураба Жвания. Затем бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что у Парцхаладзе в прошлом, в 2001 году, была судимость за разбой в Германии. Этот факт подтвердил и сам Отар Парцхаладзе, который пояснил, что действительно у него был в Германии инцидент с полицейским, который принял его за другое лицо, совершившее какое-то преступление. Спустя несколько дней после развязанной ЕНД кампании Парцхаладзе подал в отставку. На посту главного прокурора он прослужил немногим более месяца, но для ЕНД и неправительственного сектора прозападного толка его фамилия стала нарицательной и во всех заявлениях «оппозиции» и НПО ассоциируется с беззакониями и нарушениями нынешних властей.