Пекин, 14 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев «на ногах» встретились в рамках международного форума «Один пояс — один путь», проходящего 14 мая в Пекине, сообщили ИА REGNUM в администрации президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Путин и Мирзиёев кратко пообщались о текущем состоянии двусторонних отношений», отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Китае с государственным визитом. Он также принимает участие в международном форуме «Один пояс — один путь».