Пекин, 14 мая, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал состояние газона на стадионе «Санкт-Петербург Арена» («Зенит Арена», «Крестовский»). Об этом он говорил с журналистами сегодня, 14 мая, в Пекине «на полях» международного форума «Один пояс — один путь».

Igor3188 Зенит-Арена

Миллер заявил, что поле стадиона «Санкт-Петербург Арена» оставляет желать лучшего, но это не вопрос к футбольному клубу «Зенит», а к подрядчикам.

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» считает, что решение перенести следующий матч «Зенита» на стадион «Петровский» является правильным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 году в России сообщил, что «Санкт-Петербург Арена» соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций.

Однако игра 29-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Петровский», а не на «Санкт-Петербург Арене».

Напомним, речь идет о злосчастном стадионе на острове Крестовский в Санкт-Петербурге, который строился 10 лет и стоил более 42 млрд рублей. После сдачи в эксплуатацию стадион оказалось малопригоден для игры в футболу из-за целого ряда технических недоработок.