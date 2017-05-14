Пекин, 14 мая, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Развивающиеся страны и международные организации, участвующие в проекте «Один пояс — один путь», получат финансовую помощь от Китая в размере 60 млрд юаней (8,7 млрд долларов США). Об этом председатель КНР Си Дзиньпин заявил 14 мая на открытии международного форума, посвященного организации проекта, передает агентство Xinhua.

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Китайский лидер рассказал о тех проектах, которые КНР намерено реализовать вдоль маршрута, пролегающего по новому Шелковому пути.

Китай запустит 100 проектов «счастливый дом», 100 проектов по сокращению масштабов нищеты и 100 проектов в области здравоохранения. Кроме того, страны-участницы проекта получат чрезвычайную продовольственную помощь в размере двух миллиардов юаней.

Еще один миллиард долларов США Китай выделит международным организациям. На эти деньги будут финансироваться различные проекты сотрудничества для нужд стран-участниц проекта «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине открылся международный форум, посвященный вопросам реализации этого масштабного проекта. На церемонии открытия выступил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер призвал страны бороться с терроризмом и застарелыми региональными конфликтами, отказавшись от «воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию».

Напомним, предложенная Китаем инициатива «Один пояс — один путь» направлена на создание торговой сети между Азией, Европой и Африкой и сопутствующей инфраструктуры. Новые транспортные магистрали пройдут вдоль древних торговых путей.