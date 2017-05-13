Тифарити, 13 мая, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Члены сената Испании Хуан Андрес, Томар Немесио де Лара и Лаура Бержа создали рабочую группу для выработки мер политической и общественной поддержки Сахарской Арабской Демократической Республики. Об этом сообщает Sahara Press Service.

aysen naidoo Сахарская Арабская Демократическая Республика

Парламентарии выступили в поддержку Миссии ООНпо проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), а также призвали стороны западносахарского конфликта соблюдать права человека, «подчеркнув важность защиты природных ресурсов Западной Сахары со стороны международных организаций, которая позволит положить конец марокканской оккупации».

Ранее делегация депутатов парламента Балеарских островов посетила лагеря для беженцев в Западной Сахаре, осудив по итогам поездки колониальную политику Испании в регионе.

«С конца ХIХ века Испания, заинтересованная в обеспечении защиты подступов к Канарским островам, начинает строительство стратегически важных постов на побережье Атлантики и развитие там рыбных промыслов. Как и на остальных территориях Магриба, в Западной Сахаре на протяжении первой половины ХХ века растёт национально-освободительное движение. В 1968 году был создан Фронт освобождения Сахары, предшественник созданного в 1973 году Фронта ПОЛИСАРИО (Народный Фронт освобождения Сегиет Аль-Хамра и Рио-де-Оро), организации, возглавляющей борьбу народа сахаруи за независимость и ведущей её по сей день», — напоминает эксперт ИА REGNUM Александр Куркин, обращаясь к страницам истории.