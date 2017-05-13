Санкт-Петербург, 13 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 13 мая на стадионе «Металлург» был разыгран матч 28-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Крылья Советов» и «Зенит». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «бело-голубых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В дебюте матча российский таргетман Артем Дзюба открыл счет ударом с острого угла — 0:1. Ассистом отметился Юрий Жирков.

Через 5 минут форвард оформил дубль после проникающего паса Жулиано — 0:2.

На 36-й минуте испанский хавбэк Хави Гарсия довел счет до разгромного после скидки Артема Дзюбы — 0:3.

На 55-й минуте сербский защитник Бранислав Иванович забил в свои ворота — 1:3.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Зенит»)

Удары 11/14

Удары в створ 6/5

Владение 50%/50%

Фолы 14/10

На данный момент «Зенит» идет на третьей строчке с 55-ю очками. «Крылья Советов» остались в зоне вылета с 25-ю очками.

Составы на матч:

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бато, Зиньков, Божин, Мияйкович, Бруно, Ткачев, Корниленко, Паскуато.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Жирков, Жулиано, Гарсия, Цаллагов, Данни, Дзюба, Молло.

Главный арбитр матча: Александр Егоров.

Предупреждения: Бато — 39, Божин — 59, Зотов — 82.

Голы: Дзюба 1 — 0:1, Дзюба 8 — 0:2, Гарсия 35 — 0:3, Иванович (авг) 55 — 1:3.