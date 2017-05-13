Ашхабад, 13 мая, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Мухамметмырат Айдогдыев назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркмении по вопросам промышленности. Соответствующий указ президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал накануне, 12 мая, сообщило государственное издание «Туркменистан сегодня».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

На этой должности он заменит Батыра Эрешова, скоропостижно скончавшегося в начале мая 2017 года.

Также туркменистанский лидер одобрил назначение Оразмырата Гурбанназарова на пост вице-премьер-министра по вопросам торговли и государственно-частного партнерства, освободив от этой должности Батыра Атдаева, пишет «Turkmenistan.ru».

ИА REGNUM напоминает, что Мухамметмырат Айдогдыев до настоящего момента возглавлял государственный концерн «Туркменхимия». Оразмырат Гурбанназаров ранее занимал пост главы Дашогузского велаята (Ташаузской области) Туркмении.