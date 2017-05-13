Севастополь, 13 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. На публичных слушаниях в Гагаринском районе Севастополя 12 мая жители потребовали от правительства не принимать генплан города в предложенном виде, разорвать контракт с разработчиком проекта «НИПИ генерального плана города Москвы», вернуть в бюджет 50 миллионов рублей, потраченных на «подлый» генплан. Севастопольцы обвинили правительство в том, что их действия приведут к социальному взрыву в городе. На мероприятие зарегистрировались 952 человека, однако зал, рассчитанный на 1200 человек, был полностью заполнен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова На публичных слушаниях, где обсуждался генплан Севастополя

Слушания прошли крайне эмоционально, люди встревожены неопределенностью того, что станет с их имуществом и недвижимостью, поскольку проектом генплана новые функциональные зоны накладываются на существующие строения и земельные участки. Это касается всего спектра индивидуального строительства — жилья, гаражей, садоводческих товариществ.

К микрофонам выстроилась большая очередь желающих задать свои вопросы, но заверения отвечавших сохранить, по возможности, прежнее назначение земель, их не устроили. Любые объяснения авторов и директора департамента архитектуры получали негативную реакцию жителей, которые не раз скандировали: «Позор!».

Светлана Иванова Общественность голосует против генплана Севастополя

Вопреки регламенту слушаний, собравшиеся проголосовали за отмену проекта. В зале не нашлось ни одного человека, поддержавшего генплан. В итоге жители района обвинили правительство в том, что их действия приведут к социальному взрыву в Севастополе.

«Вы не несете ответственности за свои слова, и вроде бы — успокаиваете. Когда вами рожденный подлый генеральный план перейдет в закон и в руки чиновников для последующих застроек — нас никто спрашивать не будет», — сказал Юрий Уровенко, житель улицы Щитовая.

Читайте также: У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента

Подавляющее большинство претензий горожан сводились к тому, что разработчики изменили практически все территории Гагаринского района, где сейчас находятся частные дома или земли, предусмотренные прежним генпланом под коттеджную застройку, превратив их в зону малоэтажной многоквартирной застройки или в «зеленую зону».

Светлана Иванова Общественники обсуждают генплан Севастополя

Исходя из этого, жители считают, что генплан создан в интересах крупных застройщиков, для чего необходимо «выжить» частный сектор из города. Кроме того, по их мнению, документ составлен без учета кадастрового плана Севастополя, которым закреплены действующие права на участки. Добавим, что согласно генплану, в Севастополе будет построено к 2035 году 3,8 млн квадратных метров жилья.

«Если посмотреть на проект генплана, то в Гагаринском районе практически нет места под индивидуальное жилищное строительство. Получается, что приняв этот генплан, люди не смогут получить разрешение на начало строительства и никогда там ничего не построят. Разработчик должен был открыть кадастровую карту города. Но он просто поставил пятна застройки там, где ему удобно — где хорошие места для строительства многоквартирных домов крупными затройщиками», — заявил Андрей Бойничук.

Читайте также: Разработчики Генплана Севастополя не ожидали резкой реакции горожан

В ответ представитель института «Урбаника» Максим Перов пояснил, что зона «Ж-3» означает также и малоэтажное многоквартирное строительство, что не исключает частные дома, и призвал подать свои предложения.

Светлана Иванова Генплан Севастополя

«Мы пытались в генплане создать равномерную плотность застройки, город не может растекаться бесконечно, город должен быть компактным», — уточнил Перов.

Читайте также: Генплан Севастополя: компактный город с населением полмиллиона человек

Еще одна многочисленная группа граждан возмущена тем, что жилые дома и садоводческие кооперативы выведены в парковую или в природоохранную зоны. Об этом заявили и члены кооперативов ЖСТИЗ «Ветеран» и СК «Стрелец» в Стрелецкой бухте. По мнению автора генплана, преобразование в «зеленую зону» защитит район от дальнейшей застройки.

Горячее обсуждение развернулось вокруг транспортной «рокады» от Камышовой бухты до Инкермана. На генплане она пройдет через территории садоводческих товариществ.

«Мы в шоковом состоянии. ФЗ-6 нам гарантированы права неприкосновенности частной собственности», — сказала Оксана Рябчук из СТ «Рыбак-4».

В ответ разработчик Перов пытался разъяснить, что «без рокады город остановится в своем развитии, и это показывали все предыдущие генпланы». Пока же, точное прохождение дороги в масштабе генплана не определено, это станет ясно при разработке правил застройки территории.

«Без новых дорог городу не обойтись. Дороги по-другому не строят», — сказал разработчик. Это заявление не слишком успокоило владельцев, обвинивших проектировщика в том, что генплан «ломает жизнь людей», попадающих в зону трассы.

Вскоре формат «вопросов-ответов» перерос в политические заявления. Участники слушаний потребовали от правительства Севастополя расторгнуть договор с московской компанией, вернуть деньги в бюджет, заключить договор с новой компанией и привлечь архитекторов, знающих город. За это предложение проголосовал единогласно весь зал.

Светлана Иванова Общественности не понравился генплан Севастополя

Читайте также: Чалый пристыдил севастопольцев, недовольных Генпланом

Кроме всего, собравшиеся считают, что генплан создавался для передела собственности, и является провокацией против жителей города.

«Генплан — фикция, он им занимались архитекторы, не имеющим понятия о традициях застройки Севастополя», — заявили они.

«Вы говорите, что хотите улучшить нам жизнь. Мы вас очень просим: не надо улучшать нам жизнь — не надо нам делать хорошо, с вашей точки зрения. Оставьте нам, пожалуйста, наши участки под строительство, чтобы мы спокойно жили. Потому что вы пришлые — вы сегодня есть, завтра вас не будет, и ваши слова мы ни к чему не приложим», — обратилась к властям Лилия Вертовицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в день проведения слушаний в правительстве прошла пресс-конференция с участием авторов проекта. Они сообщили, что новым генпланом 40% функциональных зон урбанизированной части Севастополя уточняются и меняют свое назначение. Преобразования коснутся около 20−25% населения города.

Глава директора департамента архитектуры Александр Моложавенко добавил, что жалобы в правительство «приносят коробками», поступило более двух тысяч обращений. Кроме того, сотни жалоб граждан направлены депутатам различных уровней, Общественной палате и прокуратуре.

В дальнейшем, в течение недели после публичных слушаний будет готов протокол, до 10 июля должно быть подготовлено заключение по итогам слушаний. Потом разработчики проведут доработку, и только в сентябре-октябре в законопроект представят депутатам заксобрания.

Читайте также: Проект Генплана Севастополя отдадут на суд общественности

Создание Генплана Севастополя предусмотрено Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Разработчиком генплана определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы». Стоимость контракта — 49 млн рублей.