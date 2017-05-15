Москва, 15 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. На прошедшем автосалоне в Шанхае компания Dongfeng представила семиместный кроссовер, анонсировав его выход на рынок России уже в следующем году.

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» DFM 580

Модель оснащается несколькими силовыми агрегатами. Это мотор 1,8-литра, атмосферник SFG18 мощностью 132 л.с., и 1,5-литровый, 150-сильный мотор SFG15T с турбонаддувом. Трансмиссии — механическая пятиступка и тоже механика, но уже шестиступенчатая. В топовых комплектациях, но только для мотора для мотора 1,5 литра, предусмотрен вариатор.

Светодиодная оптика и четыре подушки безопасности в базовой версии, штатный видеорегистратор и панорамная крыша, как опции — это не полный перечень того, чем китайцы хотят удивить потребителя.

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» DFM 580

Чем примечательна новинка? Появление на российском рынке ожидается уже во второй половине 2018 года. А кризис отрасли сейчас в самом разгаре. И не факт, что к следующему году все наладится и покупательская способность населения вырастет. А значит, удивлять потребителя нужно ценой. Цена этого автомобиля, как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Дунфен моторс, стартует от 850 000 рублей. А ценовой максимум за авто в люксовых комплектациях, составит около 1 200 000 рублей. Но это, опираясь на текущую ситуацию с курсом валют. Есть и третье — богатое оснащение и возможность выбора силовых агрегатов, что и дает возможность конкурировать на рынке РФ с моделями других брендов.

В качестве конкурентов можно назвать отечественный Ларгус, производитель которого идет в обратном направлении, удешевляя модель, о чем мы рассказали в тест-драйве Ларгуса с российским мотором и ряд более премиальных брендов. За прогнозами относительно перспективности китайского кроссовера мы обратились к экспертам отрасли.

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» DFM 580

Руководитель пресс-службы АА АВТОСТАТ, Азат Тимерханов, считает, что бороться с отечественным Ларгусом модели DFM 580 будет сложно:

«В настоящее время сегмент 7-местных кроссоверов в России ограничен всего лишь несколькими моделями, которые продаются в небольших объемах. Из того, что предлагают производители на официальных сайтах, можно отметить такие модели: Nissan Pathfinder, Ford Explorer, Hyundai Grand Santa Fe, KIA Sorento Prime, KIA Mohave. Но при этом все они стоят свыше 2 млн. рублей. Понятно, что китайская новинка по цене смотрится намного привлекательнее, но ведь ее пока нет на рынке.

Рассуждать же о том, как она будет конкурировать, пока очень сложно. К тому же нельзя забывать, что во всем сегменте 7-местных автомобилей есть LADA Largus, который имеет и кросс-версию. Эта модель имеет на рынке значительно большую популярность, чем упомянутые ранее. Да и стоимость ее значительно ниже (от 606 тыс. рублей, а в кросс-версии — от 700 тыс. рублей). Даже у китайской новинки цена выше. Поэтому я считаю, что Largus и дальше будет оставаться лидером этого сегмента, причем с солидным преимуществом».

ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» DFM 580. Салон

Сергей Ворновский, Генеральный директор Автоспеццентр KIA Каширка, считает, что благодаря своему оснащению и семиместному трансформируемому салону, новинка сможет побороться с конкурентами:

«Данный кроссовер имеет все шансы составить конкуренцию семиместным моделям на российском рынке. Новинка обладает 7-ми местным салоном, наполненным современными мультимедийными элементами — 10-дюймовым сенсорным дисплеем, 6 встроенными динамиками, навигационной системой, электронным помощником, регулярно проверяющим давление в шинах, системами доступа без ключа и кнопочного пуска. Добавим интересный дизайн, фронтальную оптику с дневными ходовыми огнями «ленточного» типа и задним, светодиодным С-образным фонарем. Автомобиль может использоваться не только для перевозки пассажиров, но и крупногабаритных грузов, что наверняка по достоинству оценят автолюбители. Если производитель не решит резко повысить цену для зарубежных рынков, можно прогнозировать постепенный рост популярности модели, как в России, так и в других странах».

Как пояснили в компании, сегмент семиместных авто сокращается с каждым годом. На сегодняшний день на рынке мало предложений для покупателя, которому важно, чтобы автомобиль мог перевезти большую семью, в том числе загород, и при этом был комфортным и доступным. Именно это, плюс демократичная цена, станут основными драйверами успеха.

От имени редакции добавим, что рост популярности автомобильного туризма в России демонстрирует положительную динамику. И автомобили повышенной вместимости займут свое место в направлении райдшеринга.